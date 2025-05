Tehnicianul român a subliniat importanța menținerii unui moral ridicat, în ciuda înfrângerii recente cu Como, și a lăudat maturitatea arătată de jucătorii săi în gestionarea momentelor dificile.



După ce seria de șapte meciuri fără înfrângere a Parmei a fost întreruptă de eșecul cu Como, "cruciații" sunt obligați să obțină puncte în confruntarea directă cu Empoli pentru a-și asigura liniștea înaintea ultimelor două etape, contra lui Napoli și Atalanta.



"A fost o săptămână normală, am lucrat pregătind meciul cât mai bine. Pontus (n.r. - Almqvist) a lucrat cu grupul, ceilalți sunt încă out. Nu am pierdut pe nimeni, în fiecare săptămână am avut probleme, săptămâna asta totul a fost în regulă", a spus Cristi Chivu în conferința de presă, citat de TMW.

"Cruciații" trebuie să treacă peste eșecul cu Como



Antrenorul român a insistat că eșecul cu Como nu trebuie să afecteze încrederea echipei. "În aceste luni am insistat pe tăria mentală, pe abordarea necesară pentru a fi profesioniști. Am obținut rezultate importante, am făcut prestații importante chiar și când nimeni nu credea în noi. Meritul este al băieților, de aceea o înfrângere nu trebuie să ne condiționeze. Nu am văzut o reacție negativă, dimpotrivă, am văzut și furie și regret pentru că nu am făcut mai bine sâmbăta trecută", a explicat Chivu.



El se așteaptă la o prestație curajoasă din partea elevilor săi, pe care îi consideră capabili să gestioneze presiunea. "În fotbal e dificil să antrenezi emoțiile și gestionarea momentelor, dar băieții au demonstrat că știu să gestioneze momentele partidei... Este o echipă care a devenit matură", a adăugat tehnicianul.



Întrebat despre meciul cu Empoli, Chivu a fost tranșant: "Nu trebuie să fie încărcat mai mult decât trebuie. Pentru noi mâine este prima dintre cele trei finale, dar au fost mereu finale de când sunt aici".