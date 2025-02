"Chivu a șocat pe toată lumea". Declarația de la conferința de presă care i-a surprins pe italieni

Reacția lui Cristi Chivu după Parma - Bologna 2-0



La conferința de presă de după meci, Cristi Chivu a ținut ca laudele să fie îndreptate spre Fabio Pecchia (51 de ani), antrenorul pe care îl înlocuiește la Parma, care a fost demis în urmă cu cinci zile, după patru eșecuri consecutive.



"Complimentele trebuie îndreptate către omul și antrenorul Fabio Pecchia, nu către mine. El trebuie felicitat pentru ce a făcut la această echipă și pentru acest oraș.



Am găsit un grup gata să înfrunte o puternică echipă a celor de la Bologna, care a jucat și în Champions League.



Am încercat să găsim punctele vulnerabile ale adversarilor și să ne folosim foarte mult de contraatacuri. Cel mai important este că am obținut punctele.



Cum am redresat echipa după 4 eșecuri consecutive? Sunt chestiune care țin de vestiar. Am discutat foarte mult cu băieții în aceste zile și am încercat să apăs butoanele potrivite pentru a reaprinde flacăra de care are nevoie echipa.



Sper ca această victorie să ne ofere puțină liniște pentru a putea face lucrurile mai bine de acum încolo. Băieții au fost excepționali azi și le mulțumim", a spus Chivu, la conferința de presă.