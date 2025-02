Parma a deschis scorul în minutul 37, prin Ange-Yoan Bonny, care a punctat de la 11 metri. Cu 11 minute înainte de final, Dennis Man și-a pus și el amprenta în jocul echipei și i-a pasat decisiv lui Simon Sohm, care a făcut 2-0.

Dennis Man: ”Am jucat cu mai multă determinare!”

Dennis Man a făcut câteva declarații la finalul meciului. Internaționalul român care a contribuit cu pasa decisivă la golul lui Sohm a recunoscut că, sub comanda lui Cristi Chivu, echipa a jucat cu mai multă determinare decât în meciurile trecute.

De altfel, Man a vorbit despre situația Parmei în clasament. ”Cruciații” ocupă locul 17 în clasamentul din Serie A, cu 23 de puncte, la două lungimi în fața lui Empoli.

”Cred că am făcut un meci bun, am jucat cu mai multă determinare, ceea ce ne-a lipsit în ultimele meciuri. Am reușit să obținem cele trei puncte.

La clasament trebuie să ne uităm la final, cel mai important lucru este să luăm fiecare meci în parte și să dăm totul pe teren, așa cum am făcut astăzi.

Aveam nevoie de această victorie, ne dă moral și putere. Trebuie să continuăm la fel”, a spus Dennis Man.

Clasamentul din Serie A