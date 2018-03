Chinezii au aflat de ce a plecat Capello! Veste proasta pentru Olaroiu: romanul are o misiune aproape imposibila la Jiangsu Suning

Cosmin Olaroiu a semnat cu Jiangsu Suning, echipa cu acelasi patron ca Inter Milano!

Olaroiu va avea un salariu urias la noua echipa - 7 milioane de euro pe an! Clubul din China este detinut de Suning Appliance Group, compania care detine si Inter Milano.

Pe antrenorul roman nu il asteapta o sarcina usora la noua echipa. Presa chineza sustine ca a aflat cauza pentru care Capello a plecat de la Jiangsu, iar situatia reprezinta un motiv de ingrijorare pentru Olaroiu.

Conform chinezilor, Capello a solicitat conducerii transferuri importante pentru a intari lotul, insa a fost refuzat. De asemenea, tehicianul italian a pus in vedere si renuntarea la vedeta Alex Teixeira, lucru cu care patronii nu au fost de acord. Capello s-a plans si de faptul ca i s-a impus calificarea in Liga Campionilor Asiei, desi niciuna dintre solicitarile sale nu au fost luate in seama.

Dupa primele trei etape, Jiangsu Suning este pe locul 12 in campionat, cu doar trei puncte obtinute. Olaroiu are astfel de gestionat o situatie critica si trebuie sa califice echipa in Liga Campionilor.