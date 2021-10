Cele mai drastice eșecuri suferite de Mourinho! Pe ce loc se află umilința din Norvegia în cariera lui „The Special One”

Joi seară, AS Roma a cedat cu 6-1 în fața norvegienilor de la Bodo/Glimt, în a treia etapa din Europa Conference League, fiind a doua cea mai drastică înfrângere din istoria clubului în competițiile europene și cel mai aspru eșec din cariera lui Jose Mourinho.

Este pentru prima oara când o echipă condusă de Jose Mourinho încasează șase goluri într-un singur meci, în contextul în care antrenorul portughez a avut meciul cu numărul 1008 în cariera sa joi seară.

Marile publicații din Italia l-au criticat dur pe noul antrenor al Romei, după ce acesta și-a atacat proprii jucătorii pentru înfrângerea din Norvegia.

„Mourinho, să-ți fie rușine: 90 de milioane pentru a lua 6 goluri de la Bodo Glimt. Măcar Fonseca a fost bătut de Manchester United”, a scris calciomercato.com.

Totuși lusitanul și-a asumat responsabilitatea pentru rezultatul dezastros, invocând terenul dificil și faptul că a ales un „prim 11” cu jucători care au prins puține minute în acest sezon.

„Era un teren dificil și am menajat mai mulți fotbaliști, dar am pierdut cu o formație cu mai multă calitate față de noi. Dacă aș putea evolua mereu cu același „11”, aș face-o! Era un mare risc, o diferență mare între un grup de jucători și altul, dar am decis că în această fază a competiției mai pot face schimbări. Nu e nimic nou că unii dintre noi au anumite limite, e diferență mare între 12-13 fotbaliști și restul, dar mă așteptam la alt răspuns”, a spus antrenorul portughez la finalul partidei din Norvegia”, a declarat Jose Mourinho, la finalul meciului cu Bodo/Glimt.

Cele mai drastice eșecuri din cariera lui Mourinho

1. Bodo/Glimt 6-1 AS Roma – 2021/22

2. Barcelona 5-0 Real Madrid – 2010/11

3. Chelsea 4-0 Manchester United – 2016/17

4. Dortmund 4-1 Real Madrid – 2012/13

5. Liverpool 4-1 Chelsea – 2006/07

Cele mai aspre înfrângeri ale lui AS Roma în competițiile europene

1. AS Roma 1-7 Bayern Munchen – Champions League 2014/15

2. Manchester United 7-1 AS Roma – Champions League 2006/07

3. Barcelona 6-1 AS Roma – Champions League 2014/15

4. Manchester United 6-2 AS Roma – Europa League 2020/21

5. Carl Zeiss Jena 4-0 AS Roma – Cupa Cupelor 1979/80