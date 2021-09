Mourinho, furios după ce a pierdut derby-ul din Roma: "Arbitrul a decis meciul"

Golurile au fost marcate de Savic, Pedro și Anderson, respectiv Ibanez și Veretout.

La finalul partidei, Jose Mourinho s-a declarat nemulțumit de felul în care arbitrul și-a făcut treaba, adăugând că rezultatul a fost influențat de acest lucru.

"Roma a dominat meciul, dar arbitrul a decis finalul. Primul lucru pe care vreau să-l spun este că am fost departe de Italia timp de zece ani și calitatea campionatului s-a îmbunătățit mult. Dar la un meci ca acesta... ar fi putut fi 1-1, deoarece arbitrul a făcut o greșeală. VAR a fost... poate în Coverciano", a spus tehnicianul Romei.

"Leiva a fost iertat de un galben (ar fi fost al doilea), ceea ce ar fi schimbat cursul meciului. Dacă am primit trei goluri este clar că am făcut ceva greșit, dar al doilea și al treilea nu au fost ok. Am dominat, doar în ultimele minute și-au făcut simțită prezența", a adăugat acesta.

După șase etape, AS Roma se află pe locul patru, cu 12 puncte, în timp ce Lazio este pe șase, cu 11 puncte. Lider este Napoli, cu 18 puncte.