Thierry Henry, aproape sa se lupte cu Messi si Zidane in Spania dupa DEZASTRUL de la Monaco! Ce echipa il vrea

Henry ar putea reveni pe banca unei echipe importante dupa ce a trait o trauma la Monaco.

Rafa Benitez a refuzat-o pe Betis, care s-a reorientat rapid. Il vrea pe Henry, asigura Mirror. Sefii clubului cred ca Henry poate continua cu succes munca lui Setien, care va parasi echipa in aceasta vara.

Thierry n-a avut o prima experienta pozitiva pe banca. A fost dat afara dupa numai 3 luni de contract cu Monaco. Henry a castigat 4 jocuri si a terminat 5 la egalitate, dar a pierdut nu mai putin de 11!

In cazul in care nu se vor intelege cu Henry, conducatorii lui Betis vor incerca sa-l convinga pe Laurent Blanc.



Betis a terminat sezonul pe 10 si nu va juca in cupele europene sezonul viitor.