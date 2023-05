Meciul de pe Stadionul Olimpic din Phnom Penh, capitala Cambodgiei, a fost un „haos absolut”, după cum a scris ESPN Asia, imediat după fluierul final.

„Finala ar putea să rămână în memorie doar pentru motivele greșite”, a mai scris sursa citată. Jucătorii și staff-urile celor două echipe s-au provocat pe tot parcursul partidei și nervii au cedat în două momente cheie.

Indonezia a condus cu 2-0 la pauză, datorită „dublei” semnate de Ramadhan Sananta, dar Thailanda a revenit în joc în minutul 65, după reușita lui Anan Yodsangwal. Finalul a fost unul greu de prevăzut.

În minutul 90+9, indonezienii au crezut că arbitrul a fluierat sfârșitul jocului și au pătruns pe teren ca să celebreze succesul. De fapt, „centralul” indicase lovitură liberă pentru Thailanda. După mai bine de un minut de haos, jocul s-a reluat și thailandezii au reușit egalarea prin Yotsakorn Burapha, care a împins jocul în prelungiri.

Thailandezii s-au bucurat ostentativ, iar câțiva membrii ai staff-ului s-au îndreptat spre banca Indoneziei pentru a sărbători. A ieșit o bătaie în toată regula (VEZI VIDEO), în urma căreia s-a lăsat cu eliminări de ambele părți.

Absolute chaos!

The ⚽️ men's football final at the 32nd Southeast Asian Games might be remembered for all the wrong reasons - but it was ???????? Indonesia who ultimately prevailed over ???????? Thailand to win the ???? gold medal! #SEAGames32 pic.twitter.com/dEvWp265p3