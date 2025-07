Dayro Moreno (40 de ani în septembrie), fostul atacant de la FCSB devenit golgheterul all-time din Columbia, a reușit golul său cu numărul 362 în meciul Once Caldas - Atletico Nacional 1-2 și și-a consolidat astfel poziția de lider în topul celor mai buni marcatori din fotbalul columbian.

Cum arată ”careul de ași” al golgheterilor din Columbia



1 - Dayro Moreno: 362 de goluri

2 - Radamel Falcao García: 356 de goluri

3 - Víctor Hugo Aristizábal (retras): 346 de goluri

4 - Carlos Bacca: 345 de goluri



Se retrage principalul pericol Radamel Falcao?



Însă Falcao numai ce şi-a anunţat plecarea de la echipa de fotbal Millonarios Bogota, cu care a semnat anul trecut, după despărţirea de formaţia spaniolă Rayo Vallecano, informează EFE.

"Radamel Falcao García a decis să nu mai continue ca jucător al clubului nostru. Speranţele tuturor şi visul de a-l vedea pe El Tigre s-au împlinit. Îţi mulţumim, Radamel, că ai purtat culorile noastre şi ai dat totul pentru stema noastră", a precizat Millonarios într-un comunicat.

În vârstă de 39 de ani, Radamel Falcao a disputat în total 28 de meciuri pentru clubul din Bogota, marcând 11 goluri şi având o evoluţie remarcabilă în penultima fază a Turneului Apertura 2025, unde a marcat de patru ori în şase meciuri, dar nu a reuşit să-şi conducă echipa în finală.

"Visele devin realitate, iar eu am reuşit să mi le îndeplinesc. Visul pe care l-am avut în copilărie s-a materializat şi am putut purta aceste culori. Astăzi am doar cuvinte de recunoştinţă pentru fiecare dintre voi, pentru sprijinul, susţinerea voastră şi pentru că aţi fost alături la fiecare meci", a scris la rândul său atacantul într-un mesaj postat pe Instagram, citat de Agerpres, fără să precizeze nimic în legătură cu viitorul carierei sale fotbalistice.

Radamel Falcao a cucerit de două ori trofeul Europa League pe parcursul carierei sale pe "bătrânul continent", prima alături de FC Porto, în 2011, iar cea de-a doua cu Atletico Madrid, în 2012, după o finală disputată pe Arena Naţională din Bucureşti, în care a reuşit o dublă împotriva formaţiei Athletic Bilbao (scor 3-0).

El a mai jucat, de asemenea, la River Plate, AS Monaco, Manchester United, Chelsea Londra şi Galatasaray Istanbul.