Ce tara REFUZA sa isi anuleze campionatul de fotbal! Meciurile din campionat NU se vor disputa cu stadioanele goale 

Multe ligi cauta solutii pentru disputarea meciurilor ramase din acest sezon.

Superliga chineza va reveni la normal sau deloc, anunta Federatia chineza de fotbal. Fotbalul din tara a fost oprit in februarie, inainte de a se relua noul sezon, dupa izbucnirea pandemiei de coronavirus in Wuhan.

Federatia si-a prezentat planul de a relua campionatul in luna mai, dar oficialii au declarat ca nu vor face compromisuri. Ei au prezentat o politica prin care refuza sa dispute meciuri pe stadioanele goale sau sa reduca numarul de meciuri dintr-un sezon. O decizie va fi luata saptamana viitoare, conform South China. In orice caz, daca sezonul va fi anulat, Cupa din China va continua.

Reluarea sezonului este complicata deoarece campionatul Chinei are multi jucatori straini care au plecat in tarile lor. Acestia nu se pot intoarce din cauza masurilor si restrictiilor de circulatie in vigoare. Un sezon anulat va face imposibil pentru cluburi sa isi pastreze unii jucatori sau antrenori. Este si cazul lui Rafa Benitez, antrenorul lui Dalian Yifang si cel care a trecut pe la Liverpool, cu care a castigat Liga Campionilor in 2005.

Fostul stelist Eric Bicfalvi a evoluat in China la Liaoning unde, din dezvaluirile jucatorului, a avut unsalariu de 110 mii de euro pe luna.