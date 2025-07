În weekendul care tocmai a început, în campionatele regionale s-au înregistrat scoruri de tenis sau chiar de hochei: 6-3, 5-2, 5-1 sau 4-1!



Rundă nebună în ligile din Australia



În Capital Premier League, Canberra Juventus a spulberat-o pe West Canberra Wanderers cu 6-3, după un meci cu 7 goluri marcate în reprize diferite (4-0 la pauză!).



În Tasmania, Northern Rangers a trecut cu 5-2 de Burnie United, iar în South Australia, Adelaide City a făcut spectacol cu 5-1 împotriva celor de la Para Hills Knights.



Tot în runda aceasta, North Sunshine Eagles (Victoria Premier League) a câștigat cu 4-1, iar South Hobart s-a impus cu 4-1 în fața celor de la Kingborough Lions.



Ce se întâmplă cu fotbalul în Australia



Australia are un sistem fotbalistic foarte fragmentat. Deși A-League este singura ligă profesionistă, sub ea se află o rețea extinsă de ligi semi-profesioniste și regionale, cunoscute drept NPL (National Premier Leagues), organizate pe state: Victoria, Queensland, Tasmania, South Australia etc.



Fiecare stat are propriile ligi pentru seniori, juniori, femei și echipe de rezerve, ceea ce duce la sute de meciuri în fiecare weekend. Nivelul de joc e foarte variat, ceea ce duce adesea la scoruri mari.



Australia are peste 150 de competiții active în fotbal, de la ligile de amatori până la campionate regionale și cupe.