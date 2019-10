Ce se intampla cu Chipciu la Anderlecht! Antrenorul belgienilor a lamurit situatia romanului: nu a prins nici macar lotul la nicio partida in acest sezon

Antrenorul lui Anderlecht a vorbit despre situatia lui Chipciu.



Romanul a fost macinat de accidentari si nu a mai prins nici macar lotul pana acum, in acest nou sezon. Frank Vercauteren, noul antrenor al lui Anderlecht, a lasat de inteles ca se va baza pe Chipciu in viitor.

"Jucatorii cu experienta vor avea si ei sansa lor. Cine va fi mai bun, mai in forma, va fi pe teren", a declarat Frank Vercauteren.

Dupa revenirea de la Sparta, unde a fost imprumutat, Chipciu nu a fost inclus in lot la niciun meci, nici macar la partida de Cupa Belgiei. Singura partida pe care a jucat-o in acest sezon a fost cea de la nationala Romaniei, in victoria cu 1-0 din fata Maltei.