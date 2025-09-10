Ungaria a remizat în prima rundă din campania de calificare la turneul final care va avea loc în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada cu Irlanda, scor 2-2.



Iar în a doua etapă, reprezentativa pregătită de Marco Rossi a fost învinsă acasă, pe ”Puskas Arena” din Budapesta, la limită de Portugalia, scor final 2-3.



Ce șanse au ungurii să ajungă la Mondial: analiza experților



În Grupa F, Portugalia e prima clasată cu șase puncte, Armenia e pe poziția a doua cu trei puncte, după ce a pierdut 5-0 cu Portugalia în prima rundă și a învins-o în a doua etapă pe Irlanda cu 2-1, Ungaria e pe trei cu un punct, la egalitate cu Irlanda.



Statisticienii de la Football Meets Data i-au oferit Ungariei 76 la sută șanse de calificare la Campionatul Mondial din 2026 de pe poziția a doua! Irlanda posedă doar 15 procente ca să termine pe locul secund grupa.



Portugalia este clar favorită cu 99,7 procente să câștige grupa. Experții nu i-au oferit nicio șansă Armeniei.

