Ce șanse au ungurii să ajungă la Mondial: analiza experților

Ungaria face parte din Grupa F în preliminariile Campionatului Mondial din 2026.

Ungaria a remizat în prima rundă din campania de calificare la turneul final care va avea loc în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada cu Irlanda, scor 2-2.

Iar în a doua etapă, reprezentativa pregătită de Marco Rossi a fost învinsă acasă, pe ”Puskas Arena” din Budapesta, la limită de Portugalia, scor final 2-3.

În Grupa F, Portugalia e prima clasată cu șase puncte, Armenia e pe poziția a doua cu trei puncte, după ce a pierdut 5-0 cu Portugalia în prima rundă și a învins-o în a doua etapă pe Irlanda cu 2-1, Ungaria e pe trei cu un punct, la egalitate cu Irlanda.

Statisticienii de la Football Meets Data i-au oferit Ungariei 76 la sută șanse de calificare la Campionatul Mondial din 2026 de pe poziția a doua! Irlanda posedă doar 15 procente ca să termine pe locul secund grupa.

Portugalia este clar favorită cu 99,7 procente să câștige grupa. Experții nu i-au oferit nicio șansă Armeniei.

Pentru naționala lui Marco Rossi urmează meciul de la Budapesta din octombrie cu Armenia, returul cu Portugalia, returul cu Armenia din deplasare și returul cu Irlanda, ultimul meci din campania de calificare care se va juca în Ungaria.

