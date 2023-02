Jakub Jankto (27 ani) a postat un mesaj pe contul oficial de Instagram în care a ținut să-și mărturisească orientarea sexuală. Mijlocașul central legitimat în prezent la Sparta Praga a ținut să precizeze că nu mai dorește să ascundă falptul că este homosexual.

Jakub Jankto a mărturisit că este homosexual

„La fel ca toate lumea, am puteri și slăbiciuni, am familie, am prieteni. Am un job pe care l-am făcut cât de bine am putut, cu seriozitate, prefesionalist și pasiune.

Vreau să-mi trăiesc viața liber, fără frici, fără a fi judecat, fără violență și numai cu iubire.

Sunt homosexual și nu mai vreau să mă ascund!”, a postat Jakub Jankto pe contul oficial de Instagram.

De-a lungul carierei, Jakub Jankto a evoluat pentru Udinese, Ascoli, Sampdoria, Getafe și Sparta Praga. De asemenea, mijlocașul central a strâns și 45 de prezenețe pentru naționala Cehiei, dintre care 6 la Campionatul European din 2020, în care a reușit să marcheze de 4 ori.

În prezent, Jakub Jankto este cotat la 2,5 milioane de euro de Transfermarkt. Cea mai mare evaluarea a fost între 2017 și 2018, când aceeași publicație îl estima la 15 milioane de euro.