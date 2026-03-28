Echipa naţională a Ungariei a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 1-0, echipa naţională a Sloveniei, într-un meci amical.

Ungaria, victorie dramatică în fața Sloveniei

Cum cele două echipe naţionale nu sunt calificate pentru Cupa Mondială 2025, selecţionerii Marco Rossi (Ungaria) şi Bostjan Cesar (Slovenia) au experimentat în meciul disputat la Budapesta, pe Puskas Arena.

Ambele echipe au efectuat câte şapte echimbări, iar cel mai inspirat antrenor a fost Marco Rossi.

Italianul care conduce naţionala maghiară l-a aruncat în luptă pe Szabolcs Schon în minutul 77, iar două minute mai târziu jucătorul care evoluează pentru Gyor, împrumutat de la Bolton Wanderers, a marcat singurul gol al meciului.

Ungaria – Slovenia 1-0 şi slovenii au ajuns la şapte meciuri consecutive fără victorie, scrie News.ro.