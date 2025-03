La un flash-interviu acordat la pauză, Kacper Rosa a susținut că a fost păcălit de un fluier din tribună. Portarul de la Motor Lublin a crezut că s-a dictat ofsaid la faza respectivă, motiv pentru care se pregătea de executarea unei lovituri libere.



"Am auzit fluierul. Am fost convis că arbitrul a dictat ofsaid. Nu m-am uitat după arbitru pe teren să îl vad dacă are fluierul în gură sau nu. Doar am auzit fluierul și am pus mingea jos, crezând că trebuie să reiau jocul cu lovitură liberă.



Arbitrul mi-a spus că nu a fluierat, deci probabil a fost cineva din tribună. S-a întâmplat și îmi asum eroarea.



Este cel mai absurd gol pe care l-am încasat în cariera mea. S-a întâmplat și pentru că sunt mulți oameni pe stadion azi, multe fluierături", a spus Kacper Rosa, potrivit Meczyki.