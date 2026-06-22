GALERIE FOTO Vicecampioana de la Craiova rupe topurile pe internet: tânăra atletă din Austria face senzație

Vicecampioana de la Craiova rupe topurile pe internet: tânăra atletă din Austria face senzație Sporturi
SPORT.RO
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Deși se află într-o scurtă pauză de o lună, Patricia Brunninger compensează pe internet, acolo unde își captivează fanii cu forma sa fizică remarcabilă.

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Patricia Brunningeratletism
Din articol

Anul trecut, sportiva din Austria a înregistrat un parcurs excelent pe plan internațional. Aceasta a terminat pe locul trei alături de ștafeta de 4x100 metri la Campionatul European pe Echipe din Divizia a Treia. Ascensiunea ei a continuat în România, unde a cucerit medalia de argint la proba de 100 de metri în cadrul Campionatului Balcanic U20, organizat la Craiova. Ulterior, succesele sale pe pistă au culminat cu o calificare în semifinalele aceleiași probe, la Campionatul European U20 de la Tampere.

  • Patricia brunninger 2
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Popularitate uriașă online

În actualul sezon, rezultatele sportive se lasă încă așteptate. Sportiva lipsește de pe pista de atletism de 30 de zile, iar parcursul său nu a fost la fel de plin de succes ca în anul precedent. Cu toate acestea, vicecampioana de la Craiova rupe topurile pe internet.

Imaginile postate frecvent de tânără adună mii de interacțiuni, admiratorii fiind fascinați de aparițiile sale. Comunitatea online a lăudat calitățile fizice ale austriecei, care a fost catalogată de mulți urmăritori drept „cea mai bine făcută atletă din lume”.

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