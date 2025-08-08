Cotat la 10 milioane de euro de site-urile de specialitate, winger-ul se află la Parma din ianuarie 2021, când italienii au plătit 12,6 milioane de euro pentru transferul românului de la FCSB.



În perioada petrecută la Parma, Man a bifat 142 de apariții pentru ”Cruciați” în toate competițiile, a reușit să-și treacă numele pe tabela de marcaj în 28 de situații și a oferit, pe deasupra, 17 pase decisive.



Reacția italienilor după ce au aflat că Dennis Man pleacă de la Parma



Presa din Olanda a scris Dennis Man s-a înțeles cu PSV Eindhoven și că fotbalistul, cu 35 de convocări la prima reprezentativă de fotbal a României și nouă goluri, va face vizita medicală în curând.



Jurnaliștii italieni de la publicația locală Parma Live au scris despre transferul lui Man și au explicat că fotbalistul român a fost convins prin faptul că PSV va juca în UEFA Champions League.



”Dennis Man este cu un pas mai aproape de transferul la PSV Eindhoven. Cele mai recente informații din surse olandeze indică faptul că s-a ajuns la un acord între Parma și PSV, pentru o sumă de aproximativ nouă milioane de euro. Transferul este practic finalizat, ambele părți lucrând în prezent la ultimele detalii pentru a închide afacerea. Campioana en-titre a Olandei și-a întărit astfel lotul cu Man, care va acoperi poziția din flancul drept rămasă liberă după plecarea lui Bakayoko la Leipzig.



Se așteaptă acum acordul final pentru vizita medicală. Dacă nu apar complicații de ultim moment, în următoarele ore Man va primi undă verde pentru a zbura în Țările de Jos. Românul este, potrivit surselor, convins de oportunitatea de a juca în Liga Campionilor pentru prima dată în carieră. Parma, la rândul său, a încheiat un transfer anticipat încă de la începutul perioadei de mercato, însă pentru o sumă mai mică decât spera în urmă cu câteva luni”, au notat italienii.

