PSV s-a înțeles cu Parma pentru Dennis Man: "Acord! Sosește la vizita medicală"

PSV s-a &icirc;nțeles cu Parma pentru Dennis Man: Acord! Sosește la vizita medicală Stranieri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Dennis Man (26 ani) va semna cu PSV Eindhoven în următoarele zile sau chiar ore. Internaționalul român pleacă de la Parma după patru sezoane și jumătate.

TAGS:
PSV EindhovenDennis ManParma
Din articol

PSV Eindhoven s-a înțeles cu Parma pentru transferul lui Dennis Man

"Acord de principiu între PSV și Parma pentru transferul lui Dennis Man", titrează vineri seară ziarul Eindhovens Dagblad"Surse din Italia ne-au confirmat că internaționalul român va sosi la Eindhoven în zilele următoare pentru vizita medicală", notează și Soccernews.nl.

Văzut drept înlocuitor al lui Johan Bakayoko, extremă dreapta vândută de PSV la Leipzig pentru 18 milioane de euro, Man este jucătorul pentru care antrenorul Peter Bosz și directorul sportiv Earnie Stewart au insistat în ultimele zile.

Dennis Man și-a dat și el acordul pentru transferul la campioana din Eredivisie, iar PSV ar urma să achite către Parma o sumă cuprinsă între 8 și 10 milioane de euro.

Peter Bosz, antrenor PSV: "Evident că știu cine este Dennis Man"

În urmă cu câteva zile, când apăruseră primele informații despre interesul lui PSV pentru Dennis Man, antrenorul Peter Bosz (61 de ani) spunea că nu a auzit de jucătorul român. Vineri, la conferința de presă premergătoare jocului cu Sparta Rotterdam, tehnicianul a declarat că, de fapt, îl știe pe Man, însă nu dorește să discute mai mult înainte de oficializarea transferului.

"Evident că știu cine este Dennis Man, dar pot vorbi mai mult despre el în momentul în care batem palma pentru transfer. Cu siguranță că îl știam. Știu tot ce se întâmplă la PSV.

Căutăm un înlocuitor pentru Johan Bakayoko, o extremă dreapta. Trebuie să fie un jucător de calitate", a spus Peter Bosz, potrivit ESPN.

PSV a cucerit Supercupa Olandei. Urmează debutul în Eredivisie și în faza principală din UCL

  • Peter Bosz este antrenor la PSV Eindhoven din 2023 și deja are trei trofee: două titluri în Eredivise și o Supercupă. Olandezul a mai lucrat la Vitesse, Maccabi Tel Aviv, Ajax, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen și Lyon.

La PSV, Man ar urma să fie înlocuitorul lui Johan Bakayoko (22 de ani), extrema dreaptă vândută în această vară la RB Leizpig, pentru 18 milioane de euro.

PSV Eindhoven, care weekend-ul trecut a cucerit Supercupa Olandei, debutează sâmbătă în noul sezon din Eredivisie cu un meci acasă împotriva Spartei Rotterdam. Campioana este calificată direct în faza principală din UEFA Champions League.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Președintele ASF a explicat de ce se schimbă regulamentul privind retragerea banilor din pensiile private ale românilor
Președintele ASF a explicat de ce se schimbă regulamentul privind retragerea banilor din pensiile private ale rom&acirc;nilor
ULTIMELE STIRI
Game over! Clubul de tradiție din Olanda se desființează după 133 de ani
Game over! Clubul de tradiție din Olanda se desființează după 133 de ani
Campioana CSM Bucureşti c&acirc;ştigă &icirc;n faţa vicecampioanei Corona Braşov, la Cupa Dunărea
Campioana CSM Bucureşti câştigă în faţa vicecampioanei Corona Braşov, la Cupa Dunărea
Atacantul din Superliga care i-a furat privirile lui Claudiu Keșeru: &bdquo;Are nerv. &Icirc;mi place!&rdquo;
Atacantul din Superliga care i-a furat privirile lui Claudiu Keșeru: „Are nerv. Îmi place!”
Cum arată tribunele stadionului din Ghencea la meciul Steaua - Concordia Chiajna
Cum arată tribunele stadionului din Ghencea la meciul Steaua - Concordia Chiajna
A marcat contra lui FCSB, iar la revenirea &icirc;n Kosovo a anunțat ce urmează la retur (joi, 21:00, VOYO)
A marcat contra lui FCSB, iar la revenirea în Kosovo a anunțat ce urmează la retur (joi, 21:00, VOYO)
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali scoate un titular din primul &rdquo;11&rdquo; după meciul cu Drita: &rdquo;Prea lent, nu mi-a plăcut!&rdquo;

Gigi Becali scoate un titular din primul ”11” după meciul cu Drita: ”Prea lent, nu mi-a plăcut!”

Gigi Becali s-a lămurit după FCSB - Drita 3-2: &rdquo;Am greșit&rdquo;

Gigi Becali s-a lămurit după FCSB - Drita 3-2: ”Am greșit”

FCSB - Drita 3-2 a fost &icirc;n direct la Pro TV și pe VOYO | Remontada uluitoare pe Arena Națională

FCSB - Drita 3-2 a fost în direct la Pro TV și pe VOYO | Remontada uluitoare pe Arena Națională

A numit &icirc;n direct MVP-ul meciului FCSB - Drita 3-2: &rdquo;Foarte, foarte bun&rdquo;

A numit în direct MVP-ul meciului FCSB - Drita 3-2: ”Foarte, foarte bun”

Antrenorul Dritei a explicat de ce medicii au intervenit &icirc;n vestiarul echipei după meciul cu FCSB

Antrenorul Dritei a explicat de ce medicii au intervenit în vestiarul echipei după meciul cu FCSB

Dan Petrescu a răbufnit la conferință: &rdquo;Să mă suspende zece etape. N-am mai văzut de mult așa ceva&rdquo;

Dan Petrescu a răbufnit la conferință: ”Să mă suspende zece etape. N-am mai văzut de mult așa ceva”

CITESTE SI
Un balaur dobrogean de peste un metru, găsit &icirc;ntr-o locuință din 2 Mai. Jandarmii au intervenit de urgență

stirileprotv Un "balaur dobrogean" de peste un metru, găsit într-o locuință din 2 Mai. Jandarmii au intervenit de urgență

La Undressed, un profesor de yoga &icirc;i arată c&acirc;teva mișcări &icirc;n pat unei concurente la Miss Universe

voyo La Undressed, un profesor de yoga îi arată câteva mișcări în pat unei concurente la Miss Universe

Cod portocaliu și galben de furtuni &icirc;n Rom&acirc;nia. Județele unde sunt așteptate vijelii cu grindină și v&acirc;nt puternic

stirileprotv Cod portocaliu și galben de furtuni în România. Județele unde sunt așteptate vijelii cu grindină și vânt puternic

Ce a făcut Ion Iliescu c&acirc;nd era anchetat &icirc;n Dosarul Revoluției și cel al Mineriadei. &bdquo;&Icirc;nseamnă că ai ceva de ascuns&rdquo;

stirileprotv Ce a făcut Ion Iliescu când era anchetat în Dosarul Revoluției și cel al Mineriadei. „Înseamnă că ai ceva de ascuns”

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Dolida vs Hernandez


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Dolida vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
UFC
UFC Fight Night: Taira vs Park


00:00
UFC
UFC Fight Night: Whittaker vs De Ridder


00:00
UFC
UFC 318: Holloway vs Poirier 3


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lewis vs. Teixeira


00:00
UFC
UFC 317: Topuria vs Oliveira


00:00
UFC
UFC Fight Night: Hill vs Rountree Jr.


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!