PSV s-a înțeles cu Parma pentru Dennis Man: "Acord! Sosește la vizita medicală"

Dennis Man și-a dat și el acordul pentru transferul la campioana din Eredivisie, iar PSV ar urma să achite către Parma o sumă cuprinsă între 8 și 10 milioane de euro.

Văzut drept înlocuitor al lui Johan Bakayoko, extremă dreapta vândută de PSV la Leipzig pentru 18 milioane de euro, Man este jucătorul pentru care antrenorul Peter Bosz și directorul sportiv Earnie Stewart au insistat în ultimele zile.

"Acord de principiu între PSV și Parma pentru transferul lui Dennis Man" , titrează vineri seară ziarul Eindhovens Dagblad . "Surse din Italia ne-au confirmat că internaționalul român va sosi la Eindhoven în zilele următoare pentru vizita medicală" , notează și Soccernews.nl .

Peter Bosz, antrenor PSV: "Evident că știu cine este Dennis Man"



În urmă cu câteva zile, când apăruseră primele informații despre interesul lui PSV pentru Dennis Man, antrenorul Peter Bosz (61 de ani) spunea că nu a auzit de jucătorul român. Vineri, la conferința de presă premergătoare jocului cu Sparta Rotterdam, tehnicianul a declarat că, de fapt, îl știe pe Man, însă nu dorește să discute mai mult înainte de oficializarea transferului.



"Evident că știu cine este Dennis Man, dar pot vorbi mai mult despre el în momentul în care batem palma pentru transfer. Cu siguranță că îl știam. Știu tot ce se întâmplă la PSV.



Căutăm un înlocuitor pentru Johan Bakayoko, o extremă dreapta. Trebuie să fie un jucător de calitate", a spus Peter Bosz, potrivit ESPN.

PSV a cucerit Supercupa Olandei. Urmează debutul în Eredivisie și în faza principală din UCL



Peter Bosz este antrenor la PSV Eindhoven din 2023 și deja are trei trofee: două titluri în Eredivise și o Supercupă. Olandezul a mai lucrat la Vitesse, Maccabi Tel Aviv, Ajax, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen și Lyon.



La PSV, Man ar urma să fie înlocuitorul lui Johan Bakayoko (22 de ani), extrema dreaptă vândută în această vară la RB Leizpig, pentru 18 milioane de euro.



PSV Eindhoven, care weekend-ul trecut a cucerit Supercupa Olandei, debutează sâmbătă în noul sezon din Eredivisie cu un meci acasă împotriva Spartei Rotterdam. Campioana este calificată direct în faza principală din UEFA Champions League.

