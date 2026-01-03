Steaua se situează pe poziția a opta în Liga a 2-a cu 30 de puncte. După 17 etape desfășurate în eșalonul secund, ”militarii” au bifat nouă victorii, la care s-au adăugat trei rezultate de egalitate și cinci înfrângeri.



Victor Pițurcă, verdict crunt despre promovarea Stelei



În contextul situației complicate în care se află Steaua, blocată în Liga a 2-a din cauza problemelor legate de dreptul de promovare, Victor Pițurcă a comentat tranșant șansele clubului de a reveni în primul eșalon.



Fostul selecționer a semnalat că ar fi nevoie de un sprijin extern pentru a se debloca situația, dar a lăsat de înțeles că nu există voință reală în acest sens.



”Credem, visăm, dar păcat, păcat, fiindcă un club cu așa istorie în spate nu are drept de promovare. Ar trebui să se facă ceva, să se întâmple ceva, să vină o mână de ajutor și din partea politicului.



(n.r. Se poate, se vrea?) Nu se vrea, nu s-a vrut”, a spus Victor Pițurcă într-un interviu pentru Pro TV și Sport.ro.



Liga 2 revine abia la finalul lui februarie, când Steaua o va întâlni în deplasare pe FC Voluntari (21 februarie, 11:00), în etapa cu numărul 18 din sezonul regulat al eșalonului secund.

Cum arată clasamentul din Liga 2

