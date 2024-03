Jesse Lingard are probleme și în Coreea de Sud! Antrenorul l-a făcut praf: ”Dacă nu aleargă, nu cred că e fotbalist”

Liber de contract în ultimele șapte luni, fostul mijlocaș de la Manchester United a ajuns să semneze cu o echipă din Coreea de Sud.

Din câte se pare, Lingard nu convinge nici acolo. Actualul său antrenor l-a făcut praf la ultima sa intervenție și i-a reproșat lipsa de implicare.

”M-am gândit mult să-l scot pe Jesse. Nu cred că un jucător care nu aleargă câteva minute este fotbalist.

Dacă nu aleargă și nu luptă mai bine decât un jucător care aleargă 90 de minute? Dacă vrei să joci fotbal cu numele, nu mai bine iei jucători retrași?”, a spus Kim Ki-dong.

????️ FC Seoul manager Kim Ki-dong on new signing Jesse Lingard:

"I've been thinking a lot about removing Jesse (Lingard). I don't think a player who doesn't run for a few minutes is a football player."

"If he doesn't fight, and doesn't run better than the player who runs for 90… pic.twitter.com/kt4f0BB313