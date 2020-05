Capitanul unei importante echipe din Europa a spart banii colegilor in casino! Jucatorul a fost dat afara dupa un scandal URIAS: "E trist ca aventura mea s-a incheiat asa"

Un fotbalist a fost dat afara de club dupa ce a jucat in casino banii stransi din amenzile date vestiarului.

Vegard Forren (32 de ani) era capitanul lui Molde din Norvegia si a fost implicat intr-un scandal urias.

Fotbalistul a jucat la casino toti banii stransi din amenzile date in vestiarul echipei.

In ciuda faptului ca era la echipa de 13 ani, clubul a decis sa il dea afara pe Forren. Peste 9.000 de euro ar fi cheltuit fotbalistul din banii colegilor.

"Cred ca este trist sa imi inchei cariera la Molde in acest fel. Dar imi dau seama ca actiunile mele constituie o incalcare a increderii. As dori sa-mi cer scuze familiei, prietenilor, jucatorilor, clubului, fanilor si oricui iubeste Molde ca aceasta aventura s-a incheiat in acest fel.

Mi-am propus sa pot depasi problemele legate de jocuri de noroc printr-un tratament si sunt hotarat sa ma vindec, punand aceasta boala in urma mea o data pentru totdeauna. Stiu ca mai am multe de facut pe terenul de fotbal", a spus Vegard Forren pentru site-ul oficial al clubului.