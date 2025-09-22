GALERIE FOTO Calcă pe urmele lui Lionel Messi! Aitana Bonmati a câștigat al treilea Balon de Aur

Calcă pe urmele lui Lionel Messi! Aitana Bonmati a c&acirc;știgat al treilea Balon de Aur Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Gala de decernare a Balonului de Aur s-a desfășurat luni seară la Paris.

TAGS:
Aitana BonmatiBalonul de AurBarcelona
Din articol

Dacă bătălia pentru premiul cel mare s-a dat între Ousmane Dembele și Lamine Yamal, a fost concurență aprigă și la fotbalul feminin.

Aitana Bonmati, câștigătoarea Balonului de Aur

  • Aitana bonamti 8
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Marea câștigătoare a fost Aitana Bonmati, jucătoarea Barcelonei și de la naționala Spaniei, care a primit trofeul din partea lui Andres Iniesta.

Pentru Bonmati este al treilea Balon de Aur din istorie și pare că jucătoarea iberică îi va călca pe urme lui Lionel Messi, câștigătorul a opt Baloane de Aur. 

O să improvizez puțin. A treia oară consecutiv aici... nici nu știu exact ce să spun. E incredibil. Mulțumesc, în primul rând, revistei France Football pentru acordarea celui de-al treilea trofeu. Ar fi putut la fel de bine să fie al oricăreia dintre voi. Cred că nivelul a fost foarte ridicat anul acesta. Colegele mele de aici ați avut un an extraordinar.

Să primesc acest premiu de la Iniesta, unul dintre idolii mei din copilărie… și, de asemenea, de la Xavi… Fotbalul meu e, într-o mare măsură, datorită lor.

Mulțumesc organizatorilor pentru că îmbunătățesc totul de la an la an. Este primul an în care avem aceleași premii ca și fotbalul masculin, și acest lucru este de apreciat. Egalitatea este ceva ce cerem de mult timp. Astăzi am reușit.

Mulțumesc Barcelonei, președintelui Joan Laporta și conducerii, colegelor, staffului… acest lucru nu-l obținem singure. Este rezultatul unei munci colective uriașe. Mulțumesc, Barça, clubul vieții mele.

Nu pot să uit de oamenii mei. De prieteni… mulțumesc tuturor celor care sunt și acasă, probabil uitându-se la mine. Familiei. Tuturor celor care mă ajută să devin o jucătoare mai bună și o persoană mai bună.

Este o senzație incredibilă. Niciodată nu mi-am imaginat că voi reuși să obțin așa ceva”, a spus Bonmati.

ULTIMELE STIRI
Ianis Zicu a tras o concluzie după Dinamo - Farul 1-1: &rdquo;Fără lipsă de modestie&rdquo;
Ianis Zicu a tras o concluzie după Dinamo - Farul 1-1: ”Fără lipsă de modestie”
Ioan Andone știe unde a greșit Dinamo cu Farul Constanța! Kopic, taxat de Fălcos
Ioan Andone știe unde a greșit Dinamo cu Farul Constanța! Kopic, "taxat" de "Fălcos"
Lamine Yamal, &icirc;n istoria fotbalului! Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat la gala Balonul de Aur 2025
Lamine Yamal, în istoria fotbalului! Ce s-a întâmplat la gala Balonul de Aur 2025
Balonul de Aur 2025, ACUM, pe Sport.ro. Ousmane Dembele e marele c&acirc;știgător al Balonului de Aur 2025
Balonul de Aur 2025, ACUM, pe Sport.ro. Ousmane Dembele e marele câștigător al Balonului de Aur 2025
Concluzia amară a lui Andrei Nicolescu după egalul cu Farul: Ne-am arătat limitele! Vești despre Mazilu
Concluzia amară a lui Andrei Nicolescu după egalul cu Farul: "Ne-am arătat limitele!" Vești despre Mazilu
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cristi Chivu respiră la Inter! Victorie cu emoții &icirc;n fața lui Sassuolo. Nota primită de antrenorul rom&acirc;n

Cristi Chivu respiră la Inter! Victorie cu emoții în fața lui Sassuolo. Nota primită de antrenorul român

Gigi Becali a anunțat decizia &icirc;n cazul lui Octavian Popescu, uitat pe bancă la FCSB

Gigi Becali a anunțat decizia în cazul lui Octavian Popescu, uitat pe bancă la FCSB

Diferență uriașă! Anunțul făcut &icirc;n ziua &icirc;n care se decernează Balonul de Aur 2025

Diferență uriașă! Anunțul făcut în ziua în care se decernează Balonul de Aur 2025

Primul antrenor demis &icirc;n noul sezon a dat cărțile pe față: &bdquo;Bătaie de joc&rdquo; / &bdquo;Finanțatorul m-a evitat!&rdquo;

Primul antrenor demis în noul sezon a dat cărțile pe față: „Bătaie de joc” / „Finanțatorul m-a evitat!”

Neluțu Varga a făcut anunțul despre Louis Munteanu

Neluțu Varga a făcut anunțul despre Louis Munteanu

Cine este Lisav Naif Eissat, fundașul israelian convocat de Mircea Lucescu la naționala Rom&acirc;niei

Cine este Lisav Naif Eissat, fundașul israelian convocat de Mircea Lucescu la naționala României

CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!