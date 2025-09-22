Dacă bătălia pentru premiul cel mare s-a dat între Ousmane Dembele și Lamine Yamal, a fost concurență aprigă și la fotbalul feminin.

Lamine Yamal, în istoria fotbalului! Ce s-a întâmplat la gala Balonul de Aur 2025

Marea câștigătoare a fost Aitana Bonmati, jucătoarea Barcelonei și de la naționala Spaniei, care a primit trofeul din partea lui Andres Iniesta.

Pentru Bonmati este al treilea Balon de Aur din istorie și pare că jucătoarea iberică îi va călca pe urme lui Lionel Messi, câștigătorul a opt Baloane de Aur.

”O să improvizez puțin. A treia oară consecutiv aici... nici nu știu exact ce să spun. E incredibil. Mulțumesc, în primul rând, revistei France Football pentru acordarea celui de-al treilea trofeu. Ar fi putut la fel de bine să fie al oricăreia dintre voi. Cred că nivelul a fost foarte ridicat anul acesta. Colegele mele de aici ați avut un an extraordinar.

Să primesc acest premiu de la Iniesta, unul dintre idolii mei din copilărie… și, de asemenea, de la Xavi… Fotbalul meu e, într-o mare măsură, datorită lor.

Mulțumesc organizatorilor pentru că îmbunătățesc totul de la an la an. Este primul an în care avem aceleași premii ca și fotbalul masculin, și acest lucru este de apreciat. Egalitatea este ceva ce cerem de mult timp. Astăzi am reușit.

Mulțumesc Barcelonei, președintelui Joan Laporta și conducerii, colegelor, staffului… acest lucru nu-l obținem singure. Este rezultatul unei munci colective uriașe. Mulțumesc, Barça, clubul vieții mele.

Nu pot să uit de oamenii mei. De prieteni… mulțumesc tuturor celor care sunt și acasă, probabil uitându-se la mine. Familiei. Tuturor celor care mă ajută să devin o jucătoare mai bună și o persoană mai bună.

Este o senzație incredibilă. Niciodată nu mi-am imaginat că voi reuși să obțin așa ceva”, a spus Bonmati.

