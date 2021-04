E nationala Andorrei sau a Romaniei?! Andorra si-a prezentat noul echipament de fotbal si e identic cu cel al 'tricolorilor'! Ce design au ales

Nationala Andorrei va avea un nou echipament, creat de Macron.

Designul este identic cu cel al echipamentului purtat de Romania in perioada 2017-2020. Primul echipament este galben. iar in partea stanga acolo unde este pozitionata sigla Federatiei, se afla o banda tricolora, de la gat pana la brau, asemanatoare cu banda de pe fostul echipament al Romaniei.

Diferentele apar doar la detalii. Logo-ul Federatiei este pozitionat peste banda tricolora, in timp ce la nationala noastra logo-ul FRF intrerupea banda. Tricoul produs de Macron are gulerul albastru, care continua banda tricolora, iar marginea bratului este rosie, in timp ce la fostul echipament al Romaniei ambele erau galbene.

Andorra va mai avea alte doua seturi de echiament. Unul rosu complet si unul albastru complet.