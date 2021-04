Putea sa apere Esanu, dar a fost tinut Kongshavn in poarta? Portarul din nationala U21 a sunat in direct: "Am vrut sa fac un bine si uite..."

Dat indisponibil dupa revenirea Romaniei U21 de la Euro, Esanu a spus in Fanatik ca se simte bine si ca Mario Nicolae trebuie sa dea detalii despre situatia sa.

Fanii au interpretat declaratia goalkeeperului drept un semn ca putea fi folosit, dar ca sefii au decis sa se mearga pe Kongshavn.

Esanu a intrat in direct la Digisport si a incercat sa lamureasca situatia. Portarul spune ca e in continuare accidentat si ca va putea fi folosit abia din urnda urmatoare.

"Sunt indisponibil, am inceput de doua zile antrenamentele, n-aveam nicio sansa sa joc in meciul de azi. Am fost baiat bun si am raspuns la toata lumea. Vrei sa faci un bine si... Am fost acccidentat, am facut tratament. Mario Nicolae a venit cu inima buna la echipa, isi doreste sa faca numai bine pentru club. Toate rezultatele i se pun in carca, din pacate. Probabil ca voi putea fi apt pentru meciul urmator", a spus Esanu.