BREAKING NEWS: Primul fotbalist infectat cu coronavirus! Jucatorul a fost ADUS DE ACASA si internat de urgenta

A fost confirmat primul caz de coronavirus la un jucator profesionist de fotbal.

Un jucator de la Pianese (Serie C) a ajuns la spital in cursul noptii dupa ce a fost depistat pozitiv la coronavirus. Inaintea meciului cu Juventus U23, de duminica, jucatorul a acuzat o stare gripala puternica si s-a plasat voluntar in carantina. Desi febra i-a cedat, medicii care l-au vazut i-au recomandat si testul de coronavirus, care a iesit pozitiv. Jucatorul a fost adus la spital de o echipa medicala imediat dupa ce rezultatul a fost confirmat.

Antrenorul lui Pianese si conducerea clubului au decis sa suspende astazi antrenamentele ca masura de precautie.