Prima reactie din fotbal la cazul de coronavirus? Derby-ul orasului Tg. Jiu s-ar putea juca fara spectatori

Primul caz de coronavirus din Romania a fost inregistrat ieri, in judetul Gorj.

Pacientul ar fi avut contact cu barbatul din Italia, in varsta de 71 de ani, in timpul unei partide de vanatoare, si a fost adus astazi, la ora 7.15, la Institutul "Matei Bals" din Bucuresti, fiind transportat cu o autospeciala SMURD. In aceeasi casa cu cel infectat se mai aflau 7 persoane, care au fost testate negativ. Scolile din comuna Prigoria, judetul Gorj, unde locuieste primul roman depistat cu coronavirus, au fost inchise si au fost prelevate probe biologice in vederea testarii de la 73 de persoane, care au intrat in contact cu gorjeanul.

Una dintre primele masuri majore luate ar putea implica un meci de fotbal. In acest weekend, sambata, 29 februarie, la Targu Jiu ar trebui sa aiba loc partida dintre echipele locale Viitorul Pandurii si Pandurii Lignitul. Cum intre cele doua formatii exista o rivalitate foarte mare, iar partida urmeaza sa aiba loc pe noul Stadion „Municipal - Tudor Vladimirescu” din localitate, in fata unui public preconizat numeros, s-ar putea lua decizia ca partida sa se dispute fie fara spectatori, fie sa se intervina cu cateva solutii de contracarare a virusului, respectiv impartirea la intrarea in arena de masti medicale si amplasarea de solutie dezinfecanta la indemana spectatorilor.

Totul va fi hotarat la indicatia FRF, a Ministerului Sanatatii si a MAI, la sedinta tehnica din ziua premergatoare desfasurarii partidei, la aceasta urmand sa participe reprezentantii celor doua clubiri si reprezentantul FRF, dar si cei ai Politiei, Jandarmeriei, Pompierilor, Serviciului Judetean de Ambulanta, Primariei Tg. Jiu si Prefecturii, urmand sa fie de fata si delegati de la ISU si SMURD, serviciile care au fost desemnate pentru a organiza carantina in cazul acestei epidemii.