BREAKING NEWS | Arda Turan, condamnat la inchisoare! Fotbalistul a agresat un cantaret turc si pe sotia acestuia intr-un club de noapte

Jucatorul de fotbal de 32 de ani a fost implicat in anul 2018 intr-un scandal urias.

Acesta l-a batut pe artistul Berkay Sahin, i-a facut avansuri sotiei acestuia si apoi s-a dus la spital in salonul in care era Sahin internat si a scos un pistol pentru care nu avea permis de port arma.

Mijlocasul care in prezent evolueaza sub forma de imprumut la Basaksehir, si-a primit sentinta si a fost condamnat la 2 ani si 8 luni de inchisoare cu suspendare. Daca va mai face o infractiune in urmatorii 5 ani va intra direct in inchisoare.

Arda Turan a fost achitat pentru acuzatia de hartuire sexuala.

Basaksehir a anuntat ca l-a amendat pe Arda Turan cu 2.5 milioane de lire turcesti (aproximativ 400.000 de euro).

Victima acestui caz, Berkay Sahin s-a declarat nemultumit:

"Nu mi se pare corect, nu a fost acuzat pentru toate lucrurile pe care le-a facut. A fost extrem de beat si extrem de agresiv. Nu mai are voie sa fie implicat in vreun scandal timp de 5 ani, dar tot ar fi trebuit pedepsit mai aspru", a spus Sahin.

De cealalta parte, Arda Turan s-a aparat:

"Sunt fericit ca s-a terminat asa, nu sunt vinovat de nimic. Nu am comis vreun fel de infractiune, au existat persoane care au facut marturii mincinoase. Eu sunt profesionist si imi doresc sa imi fac treaba cat mai bine pe teren, pentru a asigura familiei mele un trai cat mai bun".

VIDEO CU INCIDENTUL DIN CLUB: