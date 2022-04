BREAKING NEWS | A murit celebrul impresar Mino Raiola, agentul lui Ibrahimovic, Pogba și Haaland

Agentul a fost internat într-un spital din Milano în luna ianuarie, acolo unde a suferit o intervenție chirurgicală delicată, informează Daily Mail. Cu toate astea, nu există detalii legate de boala de care suferea.

Raiola s-a stins din viață la vârsta de 54 de ani, și a reprezentat jucători precum Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba, Erling Haaland, Marco Verratti sau Mario Balotelli.

Football Italia scrie că starea de sănătate a lui Mino Raiola s-a înrăutățit în seara de miercuri spre joi, iar acesta se afla la terapie intensivă.

Raiola avea sub contract nu mai puțin de 79 de fotbaliști.

În lumea fotbalului au apărut, de-a lungul timpului, multe zvonuri cum că Raiola ar fi cerut comisioane uriașe. Când a fost întrebat despre directorii sportivi care ”îl urăsc”, impresarul italian a răspuns, într-un interviu acordat recent.

„Sunt gata oricând să merg la război pentru jucătorii mei. Sunt gata să fac orice, așa cum aș face pentru propriii mei fii. Directorii sportivi mă urăsc? Cum așa? Nu am stat niciodată cu o armă pe masă la negocieri.

Eu doar știu foarte bine ce valoare au fotbaliștii mei și de ce au nevoie cluburile. Dacă ei mă urăsc, atunci acesta este cel mai mare compliment pentru mine. Înseamnă că fac bine ceea ce fac. Iubesc scandalurile. Nu o să mă vedeți niciodată la costum și cravată. Nu sunt eu acela. Eu sunt scund și gras”, a spus Raiola.

BREAKING NEWS: Italian football agent Mino Raiola has died after suffering from an illness. RIP ???? pic.twitter.com/nMazX4IKNZ