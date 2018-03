Breaking news! Anglia se poate RETRAGE de la Cupa Mondiala! Scandal MONSTRU dupa otravirea unui spion

Ministrul de externe al Marii Britanii, Boris Johnson, ameninta cu retragerea Angliei de la Cupa Mondiala!

Joi, 20:00 PRO X: Milan - Arsenal in Europa League! Marti, 13 martie, in direct la PRO TV: 21.45 Man United - Sevilla! Bucurati-va de fotbal!

Otravirea fostului spion Sergei Slripal intr-un centru comercial din Salisbury a declansat reactii dure in mediul politic! Boris Johnson spune ca Marea Britanie ia in calcul sa nu participe la Mondial in cazul in care implicarea Rusiei in incident este dovedita!

Intr-un discurs din Camera Comunelor, Johnson a spus: "Cred ca va trebui sa avem o conversatie serioasa despre relatia cu Rusia. Va fi dificil sa participam la Cupa Mondiala!"



Campionatul Mondial incepe peste fix 100 de zile.

Johnson a descris Rusia drept o forta 'maligna si distructiva" si a anuntat ca guvernul va dace totul pentru a-si proteja cetatenii.