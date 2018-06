Ibrahimovic a anuntat pentru prima oara DE CE RATEAZA MONDIALUL! DUSMANUL care i-a distrus visul de a juca in Rusia

Zlatan spera sa-si incheie cariera internationala cu o participare la Mondialul din Rusia.

La 36 de ani, Zlatan se bucura din nou de fotbal, dupa un an teribil cu Mourinho la Manchester United. Accidentat in prima parte a lui 2017, Zlatan a revenit pe teren la finalul anului trecut, apoi s-a certat cu Mourinho si n-a mai jucat deloc. Acordul sau cu United s-a incheiat in momentul in care Ibrahimovic s-a inteles cu LA Galaxy.

Zlatan ar fi vrut sa joace si in Rusia, la Mondial. Nu va fi acolo si crede ca totul se intampla din cauza presei suedeze!

"Nu voi fi la turneul final din cauza presei. Raman cel mai important marcator din istoria nationalei, chiar daca nu am un nume tipic suedez. In Rusia vor fi cei mai puternici jucatori. Ar fi trebuit sa fiu si eu, dar nu se va intampla asta. Ziarele scriu ca nationala e mai buna acum, fara mine in echipa. Asta e mentalitatea lor. Am castigat multe trofee cu Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan, PSG, Manchester United si Galaxy. Daca nu as fi stiut cum se castiga in echipa, de ce am reusit sa joc si sa castig in cele mai mari echipe din lume? Credeti-ma, stiu cum se castiga", a spus Ibrahimovic