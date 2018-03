Bogatii din fotbal vor sa infiinteze SUPER LIGA EUROPEANA in locul Champions League! Fara promovare, retrogradare si fairplay financiar!

Omul care a infiintat International Champions Cup promoveaza acum o competitie care sa inlocuiasca Champions League.

Cluburile mari din Europa sunt ademenite de afaceristul american Stepehn Ross in noua Super Liga Europeana, competitie ce ar urma sa inlocuiasca Champions League. In aceasta liga, doar cluburile mari ar urma sa participe in baza de invitatie, nu ar exista promovare sau retrogradare, iar regulile fairplay-ului financiar nu s-ar aplica.

Ross a avut deja intalniri cu conducatorii marilor cluburi europene si le-a explicat proiectul, scrie SportBild. Potrivit sursei citate, nu toata lumea e incantata de aceasta idee, insa unele cluburi se vor folosi de ea pentru a pune presiune pe UEFA in privinta unor schimbari de sistem.

Cea mai importanta, scrie SportBild, ar fi renuntarea la interzicerea jucatorilor transferati iarna sa participe in Champions League daca au jucat deja pentru alta echipa. E cazul lui Coutinho, cumparat de Barca cu 160 de milioane de euro in aceasta iarna de la Liverpool. Catalanii nu-l pot folosi in fazele superioare din Champions League deoarece brazilianul a jucat deja pentru englezi in faza grupelor.