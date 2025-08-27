Anna Kalinskaya (29 WTA) a pozat și a filmat pentru revista Flaunt, înainte de a-și începe călătoria în ultimul turneu de mare șlem al anului, US Open.

Partenera de dublu a Soranei Cîrstea a fost subiectul principal al unui număr intitulat „Bucuria e contagioasă,” în care și-a amintit de verile petrecute în copilărie în Ucraina, la bunici, dar și de badminton și înot, celelalte sporturi pe care le-a încercat în adolescență.

Anna Kalinskaya a debutat cu victorie la US Open 2025, la fel ca Sorana Cîrstea

Anna Kalinskaya, victorie 6-0, 5-7, 6-4 cu Clervie Ngounoue (178 WTA), în turul întâi al Openului American.

„Îmi place să îmi împing limitele și să câștig meciuri. Chiar și în timpul antrenamentelor, sentimentul cel mai bun vine când ești epuizat, dar știi că ai dat totul,” s-a destăinuit jucătoarea din Federația Rusă.

Campioană în turneul WTA 1000 de la Madrid, alături de Sorana Cîrstea, Anna Kalinskaya a dezvăluit că a depus eforturi pentru a-și schimba atitudinea față de întâmplările negative din carieră.

Mai exact, referitor la accidentările prin care a trecut în ultimele sezoane, Kalinskaya a spus: „Pot să rămân nervoasă, dar mă va ajuta? Pot să mă întreb din nou și din nou: 'de ce, de ce, de ce?' Va rezolva ceva? Nu. Nu știi niciodată când vei pierde sau când vei juca bine, nu există control. Dar gândurile mi le pot controla,” a declarat Kalinskaya.

