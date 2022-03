Barcelona nu-l mai vrea pe Haaland! Laporta e hotărât: „Nu ne vom pierde capul!” Anunță alte patru transferuri

Oficialul catalanilor consideră că o astfel de mutare ar putea afecta bugetul clubului până în 2023, motiv pentru care a renunțat la transferul starului de la Borussia Dortmund.

„Nu voi vorbi despre anumiți jucători, dar vă pot spune că nu vom realiza niciun transfer care ar putea afecta financiar clubul. Sunt anumite transferuri pe care nu le putem face pentru că ne-ar afecta economia până în 2023 (n.r. – întrebat despre Erling Haaland). Membrii board-ului pot să stea calmi pentru că nu ne vom pierde capul pentru o operațiune de asemenea magnitudine.

Foarte mulți fotbaliști vor să vină la Barcelona, le place acest club, echipa, filozofia noastră, modul nostru de lucru și felul în care interpretăm fotbalul. Iar asta e bine, vedem acest lucru foarte des, în multe cazuri.

Vom realiza cel puțin 4 transferuri pentru a reîmprospăta atacul, linia mediană și defensiva. Cei care vor veni vor fi nevoiți să se adapteze unui nivel salarial și unei structuri economice care să poată asigura sustenabilitatea și echilibrul clubului.

Vreau să fie clar că noi punem echipa în fața tuturor. Vrem să avem o echipă puternică în fiecare zonă. Nu ne dorim să promovăm sau să căutăm jucători care sunt deasupra echipei”, a spus Joan Laporta, pentru Mundo Deportivo.

Barça president Joan Laporta: "We will complete at least 4 signings to reinforce the attack, midfield and defence". Kessié signed, Christensen verbally agreed. ???????? #FCB

"Haaland? There are signings that we cannot do because it would hurt our economy until 2023", Laporta added. pic.twitter.com/ITpvhRujrz