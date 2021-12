Au apărut voturile la Balonul de Aur 2021! Alegeri bizare în Bhutan, Yemen sau Olanda

La câteva zile după decernarea trofeului la Paris, a apărut și lista cu voturile pentru Balonul de Aur. 180 de jurnaliști din țări diferite au avut posibilitatea de a-și alege cinci favoriți din lista de 30.

Ca în fiecare an, au existat și alegeri surprinzătoare la trofeul acordat de France Football. Spre exemplu, jurnalistul care a reprezentat Bhutan i-a ales, în ordine, pe Salah, Kante, Haaland, Foden și Benzema, excluzându-i din calcule pe Leo Messi sau Robert Lewandowski.

Lewandowski nu s-a aflat nici pe lista jurnalistului care a votat din partea Uzbekistan. El i-a preferat pe Mbappe, Mount, Messi, Chiellini și De Bruyne. În Madagascar, starul argentinian de la PSG n-a prins top 5, jurnalistul Clement Rabary alegându-i pe Benzema, Ronaldo, Chiellini, De Bruyne și Lewandowski.

O alegere surprinzătoare a venit și din Yemen, acolo unde au fost preferați Salah, Benzema, Mahrez, Ronaldo și Mbappe.

În Franța, țara în care se decernează trofeul, jurnalistul Pascal Ferre a mers pe mâna lui Robert Lewandowski. Messi a fost plasat pe poziția secundă, deasupra lui Benzema, Jorginho și Mbappe. În ceea ce privește Spania, Alfredo Relano i-a acordat cele mai multe puncte atacantului de la Real Madrid, Karim Benzema, care a fost urmat de Lewandowski, Messi, Ronaldo și De Bruyne. În Portugalia, Messi a lipsit din top 5, fiind preferați, în ordine, Kante, Lewandowski, Mbappe, Jorginho și Salah.

Alegeri neașteptate au existat și în Europa. Olandezii i-au acordat cele mai multe puncte lui Cristiano Ronaldo, iar apoi au fost aleși Kante, Jorginho, De Bruyne și Lewandowski.

