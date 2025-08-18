Sezonul trecut, Tottenham a avut mari bătăi de cap în compartimentul defensiv. Atât Micky van de Ven, cât și Cristian Romero s-au accidentat, iar Radu Drăgușin, adus în ianuarie 2024 de la Genoa pentru 25 de milioane de euro, a devenit om de bază în centrul defensivei.



Doar că la finalul lui ianuarie 2025, în ultima rundă din faza ligii Europa League, Radu Drăgușin a suferit o accidentare cumplită. Și-a fracturat ligamentul încrucișat anterior și a fost supus unei intervenții chirurgicale.



Englezii au dezvăluit când poate reveni Radu Drăgușin, operat la genunchi în februarie: ”Participă la discuțiile tactice cu Frank”



Englezii au scris că Radu Drăgușin ar putea deveni din nou disponibil pentru Tottenham Hotspur la sfârșitul lui 2025.



”Radu Drăgușin este indisponibil din ianuarie, după ce a suferit o accidentare la ligamentul încrucișat anterior în meciul cu Elfsborg, din Europa League, urmată rapid de o intervenție chirurgicală.



Fundașul a confirmat recent că procesul de recuperare decurge bine și că participă la toate ședințele și discuțiile tactice cu Thomas Frank, chiar dacă deocamdată nu se poate antrena sub comanda noului său antrenor.



Data posibilă a revenirii: sfârșitul lui 2025”, a scris Standard.co.uk.

