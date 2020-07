Asta NU s-a mai vazut in fotbal! Adversarii l-au ridicat de tricou si l-au SCOS din teren! Faza care face inconjurul lumii: ce face jucatorul 'accidentat' cand ajunge pe margine

In Turcia, orice meci se traieste la intensitate maxima!

A fost nebunie in barajul de promovare in liga a 3-a dintre Karsiyaka si Turgutluspor. Turgutly conducea in prelungirile meciului cu 2-1, asa ca incerca sa traga pe cat posibil de timp. Unul dintre jucatorii ei a simulat o accidentare, dar adversarii n-au avut deloc rabdare cu el. :) Unul l-a ridicat de picioare, altul de tricou si l-au scos in afara terenului. Cand a ajuns pe margine, fotbalistul 'accidentat' si-a revenit instant. :)) Imaginile merita vazute!

Pana la finalul prelungirilor, Karsiyaka a reusit sa egaleze la 2, dar Turgutluspor a castigat partida la penalty-uri cu 5-3!



Karşıyaka - Turgutluspor maçında ilginç anlar ????????pic.twitter.com/6KLsWEkq2F — AltLig TV (@AltLigTV) July 26, 2020

