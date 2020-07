Basaksehir, CAMPIOANA in Turcia! Performanta URIASA reusita de echipa favorita a lui Erdogan: PRIMUL TITLU din ISTORIE! Granzii Turciei sunt OUT de pe podium

Din articol Clasamentul din Turcia cu o etapa inainte de final

Istanbul Basaksehir a devenit campioana matematic in prima liga din Turcia.

Basaksehir a reusit o performanta istorica in Turcia si a cucerit primul sau titlu. Cu o etapa inainte de final, echipa favorita a presedintelui Erdogan si-a asigurat matematic prima pozitie din Super Lig, dupa ce s-a impus pe teren propriu cu Kayserispor, scor 1-0.

Basaksehir are 69 de puncte, cu 7 mai mult decat Trabzonspor, ocupanta locului secund. In ultima etapa, Basaksehir va merge in deplasare la Kasimpasa, ocupanta locului 10 din clasament.

Cu o etapa inainte de final, granzii Galatasaray, Besiktas si Fenerbahce nu sunt nici macar pe podium.

Besiktas ocupa a patra pozitie din clasament, cu 59 de puncte, in timp ce Galatasaray e pe 5, cu 55 de puncte, iar Fenerbahce este pe 7, cu 50 de puncte.

Gaziantep, echipa la care antrenor este Marius Sumudica, este pe 9 in clasament, cu 43 de puncte.

