Ăsta-i banc în toată regula! Cum a glumit Klopp pe seama lui Ibrahimovic

AC Milan a pierdut aseară ultimul meci din grupele Ligii Campionilor, 1-2 acasă cu FC Liverpool, și a ieșit din Europa, dar prezența lui Zlatan Ibrahimovic în echipa ”Diavolului” l-a impresionat pe managerul ”cormoranilor”, Jurgen Klopp.

”Ibrahimovic? Dacă există cineva într-atât de nebun încât să joace la 40 de ani și mai târziu, probabil că este numai Zlatan. Este mereu o amenințare”, a spus Klopp după victoria de pe stadionul ”San Siro”.

Deliciul l-a făcut însă o declarație făcută de neamț cu puțin timp înainte de începutul partidei. ”Probabil că Zlatan Ibrahimovic este la fel de bătrân ca toată banca mea de rezerve”, a glumit Klopp.

Pe banca lui Liverpool au stat mai mulți juniori de 18 ani. Dintre ei, au fost folosiți ieri Conor Bradley și Max Woltman, care nici luați împreună nu ajung la vârsta lui Ibrahimovic.

"Zlatan Ibrahimović is probably as old as my whole bench" ????

Brilliant from Jürgen Klopp! ????#UCL pic.twitter.com/UoOUJxk3wm