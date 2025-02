Barcelona s-a retras din cursa pentru Gyokeres

Atacantul central se află într-o formă monstruoasă, înscriind 78 de goluri în 87 de meciuri, dintre care 35 de reușite doar în stagiunea actuală. Evoluțiile sale extraordinare din campionatul portughez, din cupele europene și din tricoul Suediei nu au rămas neobservate de cele mai bogate cluburi europene.



Chelsea, Manchester United, Arsenal, Real Madrid și Barcelona erau interesate de acesta, dar catalanii i-au prelungit contractul lui Robert Lewandowski (36 de ani) pentru încă un sezon și s-au retras din cursa pentru atacantul pentru care Sporting cere peste 75 de milioane de euro. Chelsea rămâne acum favorită să îl transfere, Gyokeres fiind unul dintre jucătorii ceruți de managerul Enzo Maresca pentru a transforma rapid echipa într-o candidată la titlul de campioană în Premier League.

Se bucură după goluri ca rivalul lui Batman



Viktor Einar Gyokeres (26 de ani / 189 cm) este născut la Stockholm, dar deține cetățeniile suedeză și maghiară, bunicul patern fiind originar din Ungaria. S-a format la juniorii cluburilor IFK Aspudden-Tellus și IF Brommapojkarna.



La nivel de seniori a jucat pentru IF Brommapojkarna (2015-2017), Brighton & Hove Albion (2018-2019), St. Pauli (2029-2020 / împrumutat), Swansea City (2020-2021 / împrumutat), Coventry City (2021-2023) și Sporting Lisabona (2023-2025). Are 26 de selecții și 15 goluri pentru naționala de seniori a Suediei.



În palmares are Primeira Liga (2023-2024), titlurile de golgheter al Portugaliei (2023-2024) și al UEFA European Under-19 Championship (2017), distincțiile Swedish Forward of the Year (2023, 2024), Primeira Liga Player of the Year (2023-2024) și Guldbollen (2024), includerea în EFL Championship Team of the Season (2022-2023), Primeira Liga Team of the Year (2023-2024) și UEFA European Under-19 Championship Team of the Tournament (2017). Acesta joacă ca atacant central și este cotat la 75 de milioane de euro.



Recent, el a explicat și gestul devenit celebru, făcut după marcarea golurilor. Deși se credea că mâinile împreunate în fața gurii se referă la geniul malefic Hannibal Lecter, jucat de Anthony Hopkins în filmele "The Silence of the Lambs", "Hannibal" și "Red Dragon", fotbalistul a specificat că nu îl copiază pe canibalul criminal în serie, ci pe personajul Bane din benzile desenate DC Comics, unul dintre antagoniștii supereroului din seria Batman, devenit celebru pentru replica "Nimănui nu i-a păsat până nu mi-am pus masca".



Foto - Getty Images