Anunt incredibil din Spania! Un fost jucator al Barcelonei este acuzat de evaziune fiscala!

Javier Mascherano (36 de ani) a fost jucatorul Barcelonei intre anii 2010-2018.

Javier Mascherano este acuzat ca ar fi inceput sa lichideze o companie "offshore", care trecuse neobservata de autoritatile spaniole si care nu e citata in hotararea Curtii Provinciale din Barcelona. Argentinianul a ajuns in 2015 la un acord prin care primea un an de inchisoare cu suspendare si 815.000 de euro amenda, pentru acceptarea unei infractiuni fiscale.

Potrivit celor de la El Confidencial, o firma care era inregistrata in Insulele Virgine Britanice si a carui proprietar era Mascherano, a facut un transfer de 260.000 de dolari sub pretextul unor cheltuieli personale, iar la mai putin de o luna conturile firmei au ramas pe zero, dupa ce acesta a transferat mai bine de un milion de dolari.

Publicatia subliniaza ca toate aceste transferuri au fost raportate ca suspecte de catre Reteaua de Control al Criminalitatii Financiare din Statele Unite (FinCEN), asa cum este inregistrat in fisierele FinCEN, o ancheta coordonata de Consortiul International al Jurnalistilor de Investigatie.

Potrivit consilierului lui Mascherano, jucatorul a fost de acord asupra sentintei la momentul acela si a decis dizolvarea companiilor personale, ale diferitelor afaceri pe care le avea in unele tari, iar banii care par suspecti s-au dus catre doua investitii imobiliare ale fotbalistului.

