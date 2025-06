Primul succes al tehnicianului la Inter vine în a doua etapă a Grupei E de la Campionatul Mondial al Cluburilor.

Deși au condus încă din minutul 11 și au fost aproape de o surpriză uriașă, japonezii au plecat acasă fără puncte și cu un gust amar.



Antrenorul lui Urawa: „Foarte frustrant”



Watanabe a deschis scorul pentru Urawa după o execuție de finețe, dar presiunea italienilor s-a intensificat în partea secundă. Lautaro Martinez a egalat în minutul 78, iar Valentin Carboni a adus victoria în prelungiri.



La finalul partidei, antrenorul formației nipone, polonezul Maciej Skorża, și-a exprimat dezamăgirea: „Pentru noi e un rezultat negativ, am fost eliminați. Am încercat să controlăm meciul și să jucăm cu linia defensivă mai sus, dar Inter nu ne-a permis. Băieții au muncit mult, au dat totul, dar modul în care am luat golul în prelungiri e extrem de frustrant.”



Urawa Red Diamonds a încheiat turneul cu 0 puncte, fiind ultima în Grupa E, în timp ce Interul lui Chivu e lider și are nevoie de un rezultat pozitiv în ultimul meci, cu River Plate, pentru a merge mai departe.