Elias Charalambous, surprins în Anglia alături de un manager din Premier League. Reacția presei din Cipru

Potrivit jurnaliștilor ciprioți, tehnicianul a mers în Anglia pentru a-și revedea un bun prieten și fost colaborator. Cei doi au o relație strânsă, care a luat naștere în stagiunea 2018-2019, perioadă în care au lucrat împreună pe banca echipei AEK Larnaca.

Reuniune înainte de despărțirea de Premier League

Spaniolul Andoni Iraola, care a avut un mandat considerat de succes pe prima scenă a fotbalului englez, o va părăsi pe Bournemouth la finalul actualului sezon și se află deja în căutarea unui nou angajament.

„După cum se știe, antrenorul spaniol, care este considerat foarte de succes, își ia rămas bun de la clubul englez la sfârșitul sezonului și caută următoarea echipă în cariera sa”, au notat jurnaliștii ciprioți.

Publicația din Cipru a amintit de parteneriatul lor din trecut, scoțând în evidență legătura menținută de cei doi după anii petrecuți la Larnaca.