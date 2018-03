Analiza // Cat de greu le va fi echipelor romanesti sa ajunga in Champions League din sezonul viitor

Fotbalul european a devenit bipolar, iar in competitiile europene intercluburi nu prea mai e loc pentru saraci.

Autor: Gabriel Chirea

gabriel.chirea@protv.ro



Fotbalul european este strabatut de doua curente antagonice: un Vest bogat si profesionist si un Est sarac, neadaptat si corupt. In 2017, au aparut cateva modificari esentiale vizand lista de acces in grupele Champions League, sistemul coeficientilor si cel al repartizarii veniturilor, care doar legifereaza prapastia sportiva si financiara cascata in ultimii 10 ani intre cele doua extreme ale continentului.

Din sezonul viitor, cluburile din campionate bogate sunt avantajate, din moment ce se vor califica direct in grupele competitiei detinatoarea UCL si cea a UEFA Europa League (2 echipe), cate 4 formatii din asociatiile nationale aflate pe locurile 1-4 in clasamentul coeficientilor UEFA (16 echipe din Spania, Anglia, Italia si Germania), cate 2 echipe reprezentand asociatiile nationale de pe pozitiile 5 si 6 ale ierarhiei (4 echipe din Franta si Rusia), plus cate o echipa din asociatiile nationale de pe locurile 7, 8, 9 si 10 ale clasamentului coeficientilor (4 echipe din Portugalia, Ucraina, Belgia, Turcia). Restul echipelor se vor lupta pentru ultimele 6 locuri: 4 din "champions path" (campioanele asociatiilor nationale clasate pe locurile 11-55 in clasamentul coeficientilor, care vor juca 3 tururi preliminare, plus play-off) si 2 din "league path" (echipele de pe locul 3 din asociatiile nationale clasate pe pozitiile 5 si 6 si vicecampioanele tarilor de pe locurile 7-15 / locurile 11-15 sunt ocupate in clasamentul UEFA de Austria - 11, Elvetia - 12, Cehia - 13, Olanda - 14 si Grecia - 15).

Decalajul va fi tot mai greu de acoperit de tarile din Europa de Est, in conditiile in care marile puteri ale fotbalului continental au bugete chiar si de 50-100 de ori mai mari decat cele aflate pe partea saraca a noii "Cortine de Fier". Cele cateva cluburi din Rusia, Turcia, Ucraina sau Grecia, care reusesc deocamdata sa tina pasul, sunt beneficiarele unor finantari controversate si, uneori, la limita legii.

Nicio echipa din Est in "sferturile" Ligii Campionilor

In acest sezon de Champions League, fotbalul "sarac" din Europa de Est, Centrala si Estul Mediteranei, plus zona Euro-Asiatica, a fost reprezentat in grupele competitiei doar de 8 echipe: TSKA Moscova (Rusia, Grupa A, locul 3, 9 puncte), Qarabag ( Azerbaidjan, Grupa C, Locul 4, 2 puncte), Olympiacos (Grecia, Grupa D, locul 4, 1 punct), Spartak Moscova (Rusia, Grupa E, locul 3, 6 puncte), Maribor (Slovenia, Grupa E, locul 4, 3 puncte), Sahtior Donetk (Ucraina, Grupa F, locul 2, 12 puncte), Besiktas (Turcia, Grupa G, locul 1, 14 puncte) si APOEL (Cipru, Grupa H, locul 4, 2 puncte). Dintre acestea, doar Sahtior si Besiktas s-au calificat in "16"-imile Ligii, in timp ce TSKA Moscova si Spartak Moscova au mers de pe locul al treilea in Europa League. De fapt, sunt exceptiile care confirma regula, echipe cu bugete nespecifice acestei zone a continentului, pentru ca celelalte 4 echipe (Qarabag, Olympiacos, Maribor si APOEL) au ocupat ultimele locuri in grupele lor si au acumulat intre 1 si 3 puncte.

Asadar, dupa faza grupelor, in "16"-imi, au fost calificate 5 echipe din Anglia (Tottenham, Manchester City, FC Liverpool, Chelsea si Manchester United), 3 din Spania (Real Madrid, FC Barcelona si FC Sevilla), 2 din Italia (Juventus si AS Roma) si cate 1 din Germania (Bayern Munchen), Franta (PSG), Elvetia (FC Basel), Portugalia (FC Porto), Turcia (Besiktas) si Ucraina (Sahtior). Ultimele doua au piedut calificarea, sferturile de finala devenind o afacere a bogatilor Europei (Spania - 3 echipe, Anglia - 2, Italia - 2, Germania - 1).

Doar o echipa din Est in "sferturile" Europa League

In Europa League, o competitie mai prietenoasa cu echipele din Estul Europei, s-au calificat in runda de 32: 4 echipe din Rusia (Lokomotiv Moscova, Zenit St. Petersburg, Spartak Moscova, TSKA Moscova - ultimele doua venite din grupele Champions League), 2 din Serbia (Partizan, Steaua Rosie), cate 1 din Romania (FCSB), Grecia (AEK Atena), Ucraina (Dinamo Kiev), Cehia (Viktoria Plzen), Bulgaria (Ludogorets) si Kazahstan (Astana). In faza "16"-imilor s-au calificat doar Zenit, Lokomotiv Moscova, TSKA Moscova, Dinamo Kiev si Viktoria Plzen, in timp ce in sferturile de finala a ajuns doar TSKA Moscova.

Devine o obisnuinta ca saracii sa nu aiba loc la masa bogatilor

Fenomenul nu este unul izolat, deja recunoscandu-se un tipar in acest sens. In ultimii 10 ani, in "sferturile" Champions League au ajuns doar 5 echipe din Est, dar niciuna dintre ele nu s-a calificat in semifinale. In acelasi interval de timp, in Cupa UEFA, echipele din Est s-au impus de doua ori, cand competitia avea vechiul format (Zenit St. Petersburg - 2008, Sahtior Donetk - 2009), dar, odata cu schimbarea denumirii in Europa League si a modului de desfasurare, in urma cu 8 ani, doar trei echipe au atins semifinalele (Fenerbahce - 2013, Dnipro Dnipropetrvsk - 2015, Sahtior - 2016, ) si doar una a jucat finala (Dnipro Dnipropetrvsk - 2015), dar a pierdut-o (2-3, cu FC Sevilla).

In acest timp, tarile din vestul continentului si-au impartit trofeele in Champions League (Spania 6 - Real Madrid 3, FC Barcelona 3 / Anglia 2 - Manchester United si Chelsea / Italia 1 - Inter Milano / Germania 1 - Bayern Munchen) si Europa League (Spania 5 - FC Sevilla 3, Atletico Madrid 2 / Anglia 2 - Chelsea si Manchester United / Portugalia 1 - FC Porto). De altfel, ultima data cand o echipa din Est a castigat Liga Campionilor (Cupa Campionilor Europeni) a fost in sezonul 1990-1991, cand Steaua Rosie Belgrad a invins la penalty-uri pe Ol. Marseille. A doua echipa din Est castigatoare de CCE este Steaua Bucuresti, in 1986, care a mai jucat finala si in 1989. Alte doua finale au mai fost jucate de Partizan Belgrad (1966) si Panathinaikos (1971).

Champions League 2008-2018

2017-2018, "sferturi" - nicio echipa din Est

2016-2017, "16"-imi - nicio echipa din Est

2015-2016, "sferturi" - nicio echipa din Est

2014-2015, "sferturi" - nicio echipa din Est

2013-2014, "sferturi" - nicio echipa din Est

2012-2013, "sferturi" - 1 echipa din Est (Galatasaray) / semifinale - nicio echipa din Est

2011-2012, "sferturi" - 1 echipa Est (APOEL) / semifinale - nicio echipa din Est

2010-2011, "sferturi" - 1 echipa Est (Sahtior) / semifinale - nicio echipa din Est

2009-2010, "sferturi" - 1 echipa Est (TSKA Moscova) / semifinale - nicio echipa din Est

2008-2009, "sferturi" - nicio echipa Est

2007-2008, "sferturi" - 1 echipa Est (Fenerbahce) / semifinale - nicio echipa din Est

Europa League 2009-2018

2017-2018, "sferturi" - 1 echipa din Est (TSKA Moscova)

2016-2017, "sferturi" - 1 echipa din Est (Besiktas) / semifinale - nicio echipa din Est

2015-2016, "sferturi" - 2 echipe din Est (Sahtior Donetk, Sparta Praga) / semifinale - 1 echipa din Est (Sahtior) / finala - nicio echipa din Est

2014-2015, "sferturi" - 3 echipe din Est (Zenit St. Petersburg, Dnipro Dnipropetrvsk, Dinamo Kiev) / semifinale si finala - 1 echipa Est (Dnipro Dnipropetrvsk)

2013-2014, "sferturi" - nicio echipa din Est

2012-2013, "sferturi" - 2 echipe din Est (Rubin Kazan, Fenerbahce) / semifinale - 1 echipa din Est (Fenerbahce) / finala - nicio echipa din Est

2011-2012, "sferturi" - 1 echipa din Est (Metalist Harkov) / semifinala - nicio echipa din Est

2010-2011, "sferturi" - 2 echipe din Est (Spartak Moscova, Dinamo Kiev) / semifinale - nicio echipa din Est

2009-2010, "sferturi" - nicio echipa din Est

2008-2009 (Cupa UEFA), "sferturi" - 2 echipe din Est (Dinamo Kiev, Sahtior Donetk) / semifinale - 2 echipe din Est / finala - 1 echipa din Est (Sahtior, castigatoare contra lui Werder Bremen, 2-1)

2007-2008 (Cupa UEFA), "sferturi" - 1 echipa din Est (Zenit St. Petersburg) / semifinala si finala - 1 echipa din Est (Zenit, castigatoare contra lui Rangers, 2-0)

Calculele financiare nu mint: banii aduc fericirea in fotbal

Pentru acest sezon sunt prognozate incasari record pentru cele mai puternice campionate din Europa. Deloitte, firma de consultanta fiscala si audit, avanseaza urmatoarele cifre: Premier League (Anglia) - 5,1 miliarde euro, Bundesliga (Germania) - 3,2 miliarde euro, La Liga (Spania) - 3 miliarde euro, Serie A (Italia) - 1,9 miliarde euro si Ligue 1 (Franta) - 1,8 miliarde euro. In Anglia, doar din drepturile tv de difuzare a meciurilor se incaseaza 2,8 miliarde de lire sterline (8,4 miliarde pe 3 ani). Chelsea, campioana din sezonul trecut, a primit 151 milioane de lire, urmatoarele clasate (Tottenham, Manchester City, Liverpool si Manchester United) au luat fiecare mai mult de 140 de milioane de lire, iar ultima clasata (Sunderland) a incasat 93 milioane lire sterline!

Ca o comparatie, pentru drepturile tv ale tuturor meciurilor din Liga 1, un campionat de marime si importanta medie in Europa de Est, se incaseaza abia 28 milioane de euro pe sezon. Viitorul Constanta, campioana Romaniei in sezonul trecut, a incasat 3,8 milioane de euro din drepturile tv, de aproape 40 de ori mai putin decat Chelsea. De asemenea, exista informatii ca bugetul lui Real Madrid din acest sezon (2017-2018), 710 milioane de euro, ar fi de ajuns pentru a putea finanta campionatele din Romania, Ungaria, Bulgaria, Serbia, Polonia, Moldova si tarile baltice in intregime.