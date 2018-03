Declaratia zilei: "Bine ca am picat cu Craiova in Cupa, o sa avem o finala usoara!" :)

Craiova - Botosani si Gaz Metan - Hermannstadt sunt semifinalele Cupei Romaniei

Valeriu Iftime, patronul Botosaniului, e convins ca echipa lui poate castiga Cupa Romaniei in acest sezon. Nu e speriat de adversara din semifinale, Craiova.

"Bine ca am picat cu Craiova, o sa avem o finala usoara", a spus Iftime.

Botosani intalneste Dinamo etapa asta, sambata seara.

"Fotbalul romanesc a pierdut enorm pentru ca Dinamo nu este in playoff. Eu as fi facut un clasament in care echipele astea de traditie, in caz de egalitate, sa intre ele in playoff. Va dati seama cat se pierde? Ganditi-va numai la o coregrafie la un meci Steaua - Dinamo."

Valeriu Iftime a negat informatia ca Miriuta ar putea prelua FC Botosani: "Nu e adevarat, e o prostie."