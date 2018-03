RAZBOI TOTAL inainte de CFR Cluj - Steaua! Petrescu A EXPLODAT: "Poate ajungem si noi ca in Grecia!" Replica violenta pentru MM Stoica

Spiritele s-au incins inainte de CFR Cluj - Steaua, meci care poate decide campioana in acest sezon.

Imediat dupa partida CFR-ului cu Iasi, cand Dan Petrescu a fost trimis in tribune de arbitrii, Mihai Stoica a avut o replica dura la adresa tehnicianului de la Cluj si l-a acuzat ca obisnuieste sa isi injure si propriii jucatori, nu doar pe arbitri.

Dan Petrescu a venit cu un raspuns extrem de taios inaintea meciului de duminica.

"E director sportiv de la Steaua care spune ca injur jucatorii. Ii transmit ca poate i-am injurat, dar eu nu am dat in niciun jucator asa cum a facut el cand a lovit un spectatori. Jucatorii pe care eu poate i-am injurat au ajuns la nationala Romaniei. Eu sunt stelist, am fost in galerie, am fost in echipa, am fost capitan, am jucat in Champions League. Am vorbit mereu la superlativ de Steaua, sunt fanul lor in Europa. Daca era barbat, ma suna pe mine. Nu vorbea in presa. Vom ajunge si noi ca in Grecia. Acelasi director sportiv il injura pe patronul Stelei cand era la Urizceni", a declarat Dan Petrescu in conferinta de presa premergatoare meciului.

Petrescu a avut o replica si pentru Gigi Becali. Patronul Stelei i-a sugerat antrenorului CFR-ului ca ar fi mai bine sa plece din tara daca are un temperament agresiv pe banca, in timpul meciurilor.

"Eu sunt in Romania, ma simt bine aici si nu am de gand sa plec", a mai precizat Petrescu.