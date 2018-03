Dan Petrescu, dupa ce Becali i-a spus sa plece din tara: "E jenant!" Petrescu a iesit la atac: "Eu sunt stelist, am fost in galerie, am fost capitanul acestei echipe!"

Se incinge atmosfera inainte de derby-ul campionatului. CFR Cluj si FCSB se intalnesc duminica, de la 20:45.

Dan Petrescu le-a dat replicile oamenilor din conducerea Stelei dupa atacurile din ultimele zile.

Becali i-a transmis lui Petrescu ca poate sa plece din tara daca nu ii convine ce se intampla in fotbalul romanesc: "Hai ca m-am saturat de Petrescu asta, ne ameninta el ca pleaca din tara daca nu primeste penalty. Ia pleaca, ma, din tara, pleaca din tara daca nu se mai poate in Romania".

Petrescu spune ca astfel de declaratii sunt de neimaginat intr-un fotbal civilizat.

"Eu sunt in Romania, ma simt bine aici si nu am de gand sa plec. Cum sa-mi spuna sa plec din tara? E jenant! Niciun patron din lume nu vorbeste de antrenorul altui club", a spus Dan Petrescu la conferinta de presa de azi.

"Eu sunt stelist, am fost in galerie, am fost capitanul acestei echipe!"

Dan Petrescu i-a dat o replica si lui Mihai Stoica, fostul sau colaborator la Unirea Urziceni, care il criticase pentru faptul ca a injurat arbitrii la ultimul meci.

"E director sportiv de la Steaua care spune ca injur jucatorii. Ii transmit ca poate i-am injurat, dar eu nu am dat in niciun jucator asa cum a facut el cand a lovit un spectatori."

"Jucatorii pe care eu poate i-am injurat au ajuns la nationala Romaniei. Eu sunt stelist, am fost in galerie, am fost in echipa, am fost capitan, am jucat in Champions League."

"Am vorbit mereu la superlativ de Steaua, sunt fanul lor in Europa. Daca era barbat, ma suna pe mine. Nu vorbea in presa. Vom ajunge si noi ca in Grecia. Acelasi director sportiv il injura pe patronul Stelei cand era la Urizceni", a mai spus Petrescu.