"Am intiparit in cap Mondialul din 1986!" Zidane nu s-a putut bucura de victoria Realului din Champions League! Ce a declarat antrenorul francez

Antrenorul echipei Real Madrid spune ca disparitia legendei argentiniene este o mare pierdere.

Real Madrid a invins cu scorul de 2-0 in deplasarea de la Milano, dar Zidane nu s-a putut bucura pe deplin de victorie din cauza vestii mortii lui Diego Maradona.

"Moartea lui Diego Maradona este o mare pierdere pentru lume in general, dar mai ales pentru fotbalul mondial!", a declarat miercuri antrenorul Realului.

Zidane a fost profund miscat de disparitia idolului pe care a avut ocazia de a-l vedea in unul din cele mai bune momente ale carierei, Mondialul din 1986.

"Am intiparit in cap Mondialul din 1985. Suntem profund emotionati, ne pare foarte rau pentru moartea sa, dar mai ales pentru pierderea familiei. Nu am cuvinte, suntem complet daramati de aceasta veste", a adaugat Zidane.

Dupa victoria de miercuri seara, Real Madrid pastreaza sanse mari de calificare. Formatia lui Zidane isi poate asigura trecerea in optimi in cazul unei victorii in etapa urmatoare la Sahtior Donetsk.

Real este pe locul doi cu sapte puncte, la o lungime distanta de Borussia Monchengladbach, care a spulberat-o in ultimele doua meciuri din grupa pe Sahtior, 6-0, respectiv 4-0.