Giuleștenii l-au cedat pe atacantul kosovar pentru cinci milioane de euro, iar, odată cu transferul în Cehia, cota sa de piață a explodat și a ajuns la 7,5 milioane de euro.

Olympique Lyon, ofertă concretă pentru Albion Rrahmani

Chiar dacă evoluțiile sale nu au fost întotdeauna la înălțimea așteptărilor, Rrahmani a ajuns pe lista unor cluburi de top din Europa. Zilele trecute s-a aflat că fostul atacant al lui Rapid este dorit în Premier League, la West Ham United, echipă aflată pe locul 18, poziție ce duce la retrogradare.

Se pare însă că prima ofertă concretă a venit din Ligue 1, din partea lui Olympique Lyon, echipa aflată pe locul cinci în ierarhie. Conform Foot Mercato, Olympique Lyon a trimis o ofertă oficială pentru Rrahmani, de aproximativ 6 milioane de euro.

Deocamdată, cehii nu au răspuns ofertei și rămâne de văzut dacă Sparta Praga va decide să îl cedeze pe Albion Rrahmani.