Adrian Rus se insoara! Cerere SUPERBA in casatorie a fundasului din nationala Romaniei! Cum si-a surprins iubita | FOTO

Rus si-a cerut iubita in casatorie.

Fotbalistul este in vacanta in Maldive impreuna cu iubita sa, Carina. Adrian Rus a cerut-o in casatorie pe carina, chiar sub apele Oceanului Indian.

Cei doi au imortalizat superbul moment. Rus are 23 de ani si este intr-o relatie cu Carina de mai multi ani.

Fotbalistul lui MOL Fehervar a fost titular si integralist in ultimele doua meciuri ale echipei nationale din preliminariile pentru Euro 2020. Romania a jucat atunci impotriva Spaniei, in fata careia a pierdut cu 5-0 si impotriva Suediei, de care a fost invinsa cu 2-0.